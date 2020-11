En af historiens mest brutale seriemordere er død på et hospital i England, 74 år gammel.

Peter Sutcliffe, også kaldet The Yorkshire Ripper, blev indlagt med coronavirus 7. november, og nægtede ifølge BBC at modtage behandling for sygdommen. Han døde efter få dages indlæggelse, da hans lunger gav op.

Sutcliffe blev i 1981 dømt for mordet på 13 kvinder i perioden 1975-1980. Han blev desuden dømt for drabsforsøg på yderligere syv kvinder og idømt livstid. Senere blev dommen skærpet, således at han blev frataget muligheden for prøveløsladelse, hvilket ellers normalt er muligt for livstidsfanger i England efter 30 års afsoning.

Han afsonede de første 36 år på et topsikret psykiatrisk hospital, og blev i 2016 overført til fængslet HMP Frankland i Durham.

Sutcliffe spredte skræk og rædsel, da han i seks år hærgede West Yorkshire og Manchester, hvor han dræbte kvinder, som færdedes alene efter mørkets frembrud.

Hans yndede fremgangsmetode var at slå kvinderne i hovedet med en hammer eller en anden tung, stump genstand, for derefter at stikke dem et utal af gange med kniv. Somme tider brugte han også en skruetrækker.

Hans første offer var Wilma McCann, en mor til fire, som han slog to gange med en hammer, hvorefter han dolkede hende 15 gange i halsen, brystet og maven. En af hendes døtre begik selvmord i 2007, og det betragtes som en konsekvens af drabet, der havde givet hende en svær depression.

Men hendes søn Richard McCann viser storsind efter morderens død. Han valgte i 2010 at tilgive ham, og det står han ved nu.

»Jeg er sikker på, at mange af famliierne, de overlevende børn af ofrene, vil være glade for at høre, han er væk, og de har ret til at føle sådan. Jeg er ked af at høre, at han er død. Det er ikke noget, jeg kunne have sagt tidligere, hvor jeg var ædt op af raseri,« siger han ifølge BBC.

Anderledes brysk er meldingen fra den tidligere politimand Bob Bridgestock, der deltog i jagten på Sutcliffe. Han siger ifølge BBC, at han 'ikke vil fælde nogen tårer' over dødsfaldet.

Richard Sutcliffe vakte stor opmærksomhed efter sin anholdelse, fordi han hævdede at handle på opfordring fra Gud, som havde bedt ham dræbe prostituerede. Der er senere rejst tvivl om, hvorvidt han gik efter lige den gruppe, idet ikke alle ofrene var prostituerede.