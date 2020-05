En seriemorder-ekspert, hvis egen kone blev slået ihjel af en bestialsk forbryder.

Det lyder som noget taget ud af en kriminalfilm, men i virkeligheden var det den fortælling, som franske Stéphane Bourgoin delte om sig selv. Indtil nu.

For en anonym gruppe på internettet kiggede eksperten efter i sømmene, og lidt efter lidt faldt hans mange historier fra hinanden, skriver The Guardian.

Den værste af de løgne, som den anonyme internetgruppe, der kalder sig 4ème Oeil Corporation, har afsløret, vil mange sikkert mene, er løgnen om forfatterens døde kone.

Her ses Stéphane Bourgoin (t.h.) i 1999, hvor han sad med i juryen i en fransk filmfestival. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Her ses Stéphane Bourgoin (t.h.) i 1999, hvor han sad med i juryen i en fransk filmfestival. Foto: FRANCK FIFE

Den selvudråbte seriemorderekspert har nemlig aldrig haft en kone, som mistede livet til en lystmorder.

Hun er pure opspind, indrømmer han nu. Ifølge hans nuværende forklaring så opstod idéen om den falske kone, efter han for mange år tilbage lærte en amerikansk kvinde ved navn Susan Bickrest at kende.

Susan Bickrest, som Bourgoin siger, han mødte på en bar, blev slået ihjel af seriemorderen Gerald Stano, der i 1998 indrømmede at have dræbt 41 kvinder.

Løgnen om den døde kone, der gik bort i 1976, var dog langt fra den eneste fra hans side.

Historierne var mange og imponerende.

Bourgoin påstod blandt andet, at han havde interviewet over 70 mordere herunder Charles Manson, at han havde trænet hos FBI og arbejdet som professionel fodboldspiller. Alt sammen løgne, som skabte deres ophavsmand rigdom og berømmelse.

Stéphane Bourgoin har nemlig udgivet mere end 40 bøger, som han har solgt millioner af eksemplarer af, og så har han medvirket i flere franske dokumentarer.

Nu har den tidligere så anerkendte autoritet indenfor kriminalverdenen ændret historie og siger, at han er ked af, det han har gjort.

Han mener virkeligheden, hvor han trods alt har interviewet flere mordere, sikkert havde været rigeligt.

»Jeg er inderligt og oprigtigt ked af det. Jeg skammer mig over, hvad jeg har gjort. Det er fuldstændigt latterligt,« lød forklaringen i den franske avis Le Figaro.

Den kom efter, han først var gået til bekendelse i franske Paris Match. Første interview af en række fra hans side, hvor han erkender, han er lystløgner.

»Mine løgne har tynget mig. Nu er regnskabets time kommet,« lød den første bombastiske erkendelse.