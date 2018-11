Amerikanske Samuel Little har ifølge ham selv mere end blot tre drab på samvittigheden.

Den 78-årige massemorder blev i 2014 idømt livstid for at have kvalt og dræbt tre kvinder fra 1987 til 1989, men næsten 25 år efter indrømmer han nu at have stået bag yderligere 90 drab.

Finder politiet beviser for, at det er rigtigt, vil det gøre ham til den mest aktive seriemorder i USA's historie. Det skriver blandt andre NBC News.

»De har indtil videre været i stand til at bekræfte over 30 af sagerne. Indtil nu har vi ikke fået nogen forkerte oplysninger fra ham,« fortæller den offentlige anklager i Ector County, Bobby Blandt, til nyhedsbureauet AP.

De pludselige indrømmelser fra Samuel Little startede i maj i år, da massemorderen gav detaljerede beskrivelser til politiet om mordet på Denise Christe Brothers, der sidst blev set i live på en parkeringsplads i byen Odessa tilbage i 1994.

Her fortalte han detaljer, der aldrig havde været offentligt kendt, og i juli blev han så anklaget og udleveret til Wise County-fængslet for drabet på kvinden.

I den drabssag blev Samuel Little afhørt, og ifølge mediet NBC News var efterforskeren derefter i stand til at skabe tillid til ham. Det betød, at han åbnede op for, hvad han ellers havde lavet gennem årene.

Derefter dukkede et hav af politifolk op fra forskellige stater for at afhøre Samuel Little om henlagte mordsager helt tilbage fra 1970 og frem til 2005.

De politifolk var fra Texas, Florida, Kentucky, New Mexico, Tennessee, Georgia, Mississippi, Louisiana, Illinois, South Carolina, Ohio, Arizona, Californien eller Indiana.

Ved afhøringerne skulle 78-årige Samuel Little have været meget samarbejdsvillig og indrømmet at have myrdet et hav af mennesker i den periode.

Ifølge den offentlige anklager, Bobby Blandt, kan forklaringen på de pludselige indrømmelser skyldes, at hans appel om at få ændret sin livstidsdom er blevet afvist. Derfor var der nemlig ikke nogen grund til at holde på sin dystre hemmelighed længere.

»I årevis har folk forsøgt at få en tilståelse ud af ham, og James Holland (efterforskeren, red.) nåede til sidst ind til ham og fik den information,« siger Bobby Bland til nyhedsbureauet AP.