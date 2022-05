Tirsdag formiddag var en 43-årig kvinde ude at løbe i området ved Mollerup Skov i Risskov.

Her fik hun sig noget af et chok, efter hun lige syd for Skejby Nordlandsvej havde passeret en parkeringsplads, hvor hun bemærkede en parkeret bil.

Kvinden fortsatte videre ad en grussti, hvor hun bemærkede en ung mand, der stod med siden til.

Da han så kvinden, stak han hånden ned i skridtet, hvorefter han øjensynligt begyndte at beføle sin penis.

Kvinden vendte derfor om og løb væk fra manden, hvorefter hun så, at han gik i hendes retning.

Han stoppede dog ved den parkerede bil, hun havde bemærket tidligere.

Manden satte sig ind i bilen og kørte fra stedet i retning mod IKEA.

Kvinden var dog vaks nok til at få noteret bilens registreringsnummer og kunne også give et godt signalement af manden.

På den baggrund lykkedes det politiet at finde frem til ejeren af bilen.

Det var en 26-årig mand, der senere på dagen blev anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse.

Det er ikke den første melding om blottere i Aarhus på det seneste.

Østjyllands Politi har modtaget flere anmeldelser om blufærdighedskrænkelser ved Mollerup Skov.

B.T. har i en række artikler kunnet beskrive, hvordan fem kvinder er blevet antastet i skoven, af det, politiet på det tidspunkt formodede, var en seriekrænker.

For halvanden uge siden var endnu en blotter på spil i Rådhusparken i Aarhus, da en beruset mand stillede sig foran en 21-årig kvinde, trak bukserne ned og begyndte at onanere.

Og søndag var den gal igen. Her havde en beruset mand blottet sig for flere personer i Mølleparken i Aarhus.

Politiet skal nu undersøge forholdene i sagen nærmere for at afklare, om den 26-årige mand kan relateres til nogle af de øvrige hændelser ved Mollerup Skov.