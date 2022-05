En 49-årig seriekrænker har ifølge politiet endnu en gang været på spil.

Han er flere gange tidligere dømt for at have blottet sig for andre gæster i solcentre i København, ligesom han også har været dømt for voldtægt.

Efter sommerferien skal han i retten for nye blufærdighedskrænkelser, hvor han efter politiets opfattelse igen-igen har vist sine kønsdele frem.

B.T. har tidligere omtalt to af episoderne, der fandt ifølge tiltalen fra Københavns Politi fandt sted i maj sidste år med en uges mellemrum i solcenteret Club Tan på hjørnet af Dovregade og Sundholmsvej på Amager.

Nu viser det sig ifølge en aktindsigt, som B.T. har fået, at han ved det kommende retsmøde i september også vil blive præsenteret for et tillægsanklageskrift om endnu en blufærdighedskrænkelse.

Denne gang i et andet Club Tan Solcenter på Mozartsvej 23 i København, hvor han tidligere har udsat andre besøgende for blufærdighedskrænkelser

Ifølge den nye tiltale opførte han sig uanstændigt kort efter kl. 21 den 31. januar i år, da han gik nøgen ud på gangen i solcenteret og satte et stykke papir i døren, så døren ikke låste. Bagefter gik han retur til en solcenterets kabiner og blottede sig for den forurettede ved at stå nøgen og træde halvt ud af kabinen, da den forurettede gik forbi.

Det vides ikke med sikkerhed, hvordan den 49-årige vil stille sig til tiltalepunkterne, men sagen skal efter planen føres som en domsmandssag i Københavns Byret. Det peger på, at han vil nægte sig skyldig.

Han har i forvejen 18 domme – heraf flere for blufærdighedskrænkelser samt en voldtægtsdom.

Da han i september 2019 blev kendt skyldig i voldtægt, gik overgrebet ud over en kvindelig klient, som tillidsfuldt havde lagt sig til rette i en massageklinik på Frederiksberg, hvor han på det tidspunkt var ansat.

Mens kvinden var i gang med at modtage almindelig massage, befamlede massøren hende i skridtet. Det fik hende til at stivne, så hun ikke var i stand til at modsætte sig, at massøren samtidig dyrkede oralsex med hende imod hendes vilje.

Voldtægten kom i september 2019 til at koste massøren en straf på et års fængsel, frakendelse af retten til at arbejde som massør samt en erstatning på 20.000 kroner til offeret.

Året før voldtægtsdommen var han blevet idømt 60 dages fængsel for at have forulempet to andre kvinder seksuelt i sit virke som massør. De kvindelige klienter blev befølt under trusserne i forbindelse med hans massage, og den ene af dem oplevede også pludselig at få lagt hans lem i hånden.