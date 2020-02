En parkeringsplads i Esbjerg har i nat været hårdt ramt af seriehærværk.

30 biler, der holdt på parkeringspladsen, har over natten fået punkteret alle dæk.

»Jeg kan ikke huske, at vi har set det med så mange biler på én gang før,« siger vagtchef ved Sydjyllands Politi, Torben Møller.

Han oplyser, at den første anmeldelse tikkede ind kl. 06.19.

»Vi ved ikke så meget endnu. Det er en stor parkeringsplads ved et boligområde. Men der holder 30 biler, der har fået punkteret flere dæk.«

Vagtchefen forklarer, at parkeringspladsen ligger ved kvarteret Åmoseparken, og det er ikke et kvarter, man normalt oplever hærværk i.

Han vurderer derfor, at det er fuldstændigt tilfældigt, at det lige er den parkeringsplads, det er gået ud over.

Sydjyllands Politi ved endnu ikke, hvad der er blevet anvendt til at punktere dækkene. De vil dog bruge de næste timer på at undersøge parkeringspladsen for spor:

I Esbjerg, området omkring Åmoseparken, har der været seriehærværk på biler. Ca. 30 biler har fået punkteret alle dæk. Hvis du er en af de uheldige, så ring til politiet på 1-1-4.

/Vagtchefen#politi.dk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) February 8, 2020

»Vi leder efter, om gerningsmændene har efterladt fingeraftryk, eller om de har tabt noget derude,« forklarer vagtchefen.

Politiet undersøger også, om der er videoovervågning i området, der kan lede dem på sporet af gerningsmændene.

I mellemtiden vil de gerne høre fra personer, der eventuelt har set noget i området natten til lørdag.

Samtidig opfordrer Sydjyllands Politi, at man ringer 114, hvis man er en af de uheldige, der har fået punkteret sine dæk, eller hvis man altså har set noget i området, der virker mistænkeligt.