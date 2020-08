Et alternativt sexliv og et nært bånd knyttede to drabstiltalte mænd sammen, fortæller den ene i retten.

Deres forhold var ikke seksuelt i klassisk forstand, men sammen dyrkede de blandt andet sex med kvinder. Det fortæller en af to drabstiltalte mænd tirsdag ved Retten i Næstved.

Han er 35 år og er sammen med en 43-årig mand tiltalt for at have dræbt 68-årige Kiehn Georg Andersen fra Ruds Vedby og 80-årige Poul Frank Jørgensen fra Vemmelev i henholdsvis april og juni 2019.

- Nej, lyder det prompte fra den 35-årige, da anklager Susanne Bluhm spørger, om han har en særlig fascination af seriemordere.

Susanne Bluhm antyder dog, at der under efterforskningen af sagen er fundet forskellige ting, som peger i retning af en vis interesse for seriemordere. Men hun kommer ikke nærmere ind på, hvad det er.

Det bliver måske belyst senere i sagen, som skal køre over i alt ni dage ved Retten i Næstved.

Anklageren interesserer sig en del for de to mænds forhold. Den 35-årige fortæller, at de traf hinanden hos en fælles bekendt fra træningsmiljøet. Inden da havde han dog allerede stiftet bekendtskab med den 43-årige via et internetforum, Body House.

Her skrev den 43-årig indlæg under aliasset "Igor".

Igor var gift med en kvinde, og da deres ægteskab begyndte at kuldsejle, flyttede han ind hos den 35-årige. Deres forhold udviklede sig, men det var ikke et forhold i klassisk forstand.

- Normale mennesker tænker, at når man har et seksuelt forhold, så går man og kysser og kalder hinanden "skat". Sådan var det ikke, fortæller den 35-årige, der betegner sig som seksuel masochist, tirsdag i retten.

I mens sidder "Igor" med sit vildmandsfuldskæg på anklagebænken til venstre for den 35-årige. Han virker mentalt fjern. Han sidder ofte med lukkede øjne. Og konstant rokker han frem og tilbage.

Hans forsvarer, Lars Urup har afsløret, at han har svære psykiske problemer, og han er da også fængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

Den 35-årige har også en psykiatrisk diagnose. Det fortæller han fra vidneskranken. "Skizotypisk sindslidelse med strejf af noget adhd og personlighedsforstyrrelse", kalder han det selv.

Han beskriver Igor som hans "hugr". Et ord fra oldnordisk, som han selv oversætter som "sjælestykke".

- Det er noget, man ikke kan leve uden, fortæller den 35-årige, mens hans stemme knækker over.

Han fortæller desuden, hvordan han som barn har været udsat for seksuelle overgreb. Er blevet tungekysset af sin far og udsat for blotning. Men - ifølge ham - var overgrebene mod ham ikke så slemme, som hvad den 43-årige var blevet udsat for.

Afhøringen af den 35-årige fortsætter tirsdag. Retssagen fortsætter fredag, hvor den 43-årige skal afhøres.

Der ventes dom 9. september.

/ritzau/