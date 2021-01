En 38-årig mand er fredag idømt betinget dom for at have blottet sig for 13 børn i alderen fem-ni år.

I ti år lykkedes det en mand, der blottede sig for små børn, at gå under radaren hos politiet. Efter tip fra lokale borgere lykkedes det at anholde en i dag 38-årig mand.

Han er fredag blevet idømt fire måneders betinget fængsel for at blotte sig for 13 børn i alderen fem til ni år.

Såfremt han blandt andet udfører 100 timers samfundstjeneste, behøver han derved ikke at afsone fængselsstraffen.

Det har Retten i Glostrup fredag afgjort, oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om otte episoder i København og på den københavnske vestegn i perioden fra marts 2010 til juni 2020.

Den 38-årige kom i politiets søgelys i juni sidste år, efter at politiet fik to anmeldelser på to dage. Her blufærdighedskrænkede en voksen mand tre piger på syv år på Risbjergvej og Fagerstedvej i Hvidovre.

Efterforskning og hjælp fra lokale borgere fik politiet på sporet af den 38-årige, som blev anholdt i sit hjem i København 22. juni, hvor han blev sigtet for de to krænkelser.

Men en særlig overgrebssektion ved politikredsen havde en mistanke om, at der kunne være flere ofre fra tidligere episoder.

Efter at have gennemgået registreringer i politiets systemer, efterforskning og sporsøgning lykkedes det at forbinde manden til to uopklarede blotter-anmeldelser i Hvidovre og Valby i 2019.

Han blev også knyttet til sager længere tilbage i tiden, nemlig fire i Valby, Brøndby og Vanløse i henholdsvis 2016, 2011 og 2010.

I alle tilfældene var han gået hen til mindre piger på gaden og havde enten blottet sig for dem eller masturberet. Han rørte ikke ved børnene, og han blev ikke genkendt eller identificeret, oplyser politiet.

- Han er gået under radaren i over ti år, men fortiden indhentede ham, og dagens dom er et resultat af vedholdende efterforskning, god hjælp fra Hvidovre-borgere og god sporsikring i de gamle sager og et retssystem, som ikke glemmer krænkelser mod børn, siger senioranklager David Haahr i pressemeddelelsen.

I sager om blufærdighedskrænkelser af børn under 15 år begynder forældelsesfristen først, når offeret er fyldt 21 år.

Under sagen har den 38-årige, der ikke tidligere er dømt for lignende, erkendt den ældste og de to nyeste krænkelser. De fem mellemliggende nægtede han sig skyldig i.

Retten har fundet ham skyldig i alle krænkelserne.

/ritzau/