Den 29-årige litauiske mand, som har begået en række tyverier rundt omkring i Danmark, er fortsat på fri fod.

Det fortæller vagthavende ved Østjyllands Politi.

Manden, som rejser rundt alene, formodes at stå bag flere tyverier i både Sønderjylland, Østjylland og på Sjælland.



Onsdag 1. juni havde Østjyllands Politi nær fanget ham I Randers, men det lykkedes manden at slippe væk.

»Politiet efterforsker intensivt for at opklare indbruddene. Vi har en klar mistanke om, at det er den samme gerningsmand, der står bag de mange indbrud. Og derfor håber vi på borgernes hjælp, hvor de kan bidrage med afgørende oplysninger,« pointerer politikommissær John Müller fra UKA Vest.

Efterforskningen af de mange indbrud sker i regi af Udlændingekontrolafdeling Vest. Det sker som følge af, at manden er en udenlandsk og omrejsende kriminel.

Politiet mener, at manden kan opholde sig midlertidigt forskellige steder i Danmark.

»Han er meget mobil og har blot en lille rygsæk med sig. Han udser sig et bestemt boligområde, og bevæger sig til fods eller benytter en cykel til at spejde efter huse, han kan bryde ind i,« skrev Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse 2. juni.

Politiet beder samtidig borgere, som kan genkende manden, til at rette henvendelse til politiet.