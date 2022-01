Da en ung kvindes kat pludselig var væk en dag i april 2020, fik kvinden med det samme en nagende mistanke.

Hun var sikker på, at katten var blevet taget af hendes ekskæreste.

Tidligere havde ekskæresten truet med at slå katten ihjel, ligesom han adskillige gange i dagene op til kattens forsvinden havde truet kvinden på livet via mail og telefonsvarer.

Det forklarede hun under det seneste i rækken af retsmøder ved Retten i Odense, hvor hendes ekskæreste – en 33-årig mand – er tiltalt for blandt andet vidnetrusler, vold og forsøg på voldtægt.

Retsmødet var det fjerde af i alt ni i sagen, hvor den offentlige anklager går efter en forvaringsdom til den tiltalte på baggrund af et anklageskrift på 23 punkter.

Af anklageskriftet fremgår det, at den 33-årige blandt andet skulle have skrevet »Din klamme so – burde næsten lave en Lundin på dig« til kvinden på mail, hvilket B.T. tidligere har omtalt, ligesom vidner i retten har forklaret, hvordan han »smadrede« et psykiatrisk afsnit.

I retten fortalte kvinden, at den 33-årige pludselig var dukket op, mens hun var på vej ud for at lede efter sin kat, og at han derefter var kommet med ind i lejligheden, fordi hun syntes, det var flovt at diskutere med ham i offentligheden.

Her skulle den 33-årige ifølge kvinden have truet med at slå hende ihjel, hvis hun ikke trak en politianmeldelse af ham tilbage.

Kvinden sagde under vidneafhøringen, at hun på et tidspunkt i løbet af ekskærestens besøg stod trængt op i et hjørne i køkkenet og desuden var bange og bekymret for katten.

Forinden havde kvinden aftalt med en veninde, at hvis hun sendte en besked med en bestemt emoji, skulle veninden kontakte politiet.

Den emoji sendte kvinden under ekskærestens besøg, uden han opdagede det, og lidt senere stod to betjente på adressen.

Begge betjente har afgivet vidneforklaring i retssagen. I retten forklarede de, at kvinden var ked af det, da de kom til stedet, og at en veninde havde kontaktet politiet.

Efterfølgende var den 33-årige blevet anholdt og taget med på politistationen.

Selv har den tiltalte forklaret i retten, at han under besøget trøstede kvinden, fordi katten var væk.

Han fortalte, at han i en psykose, hvor han var påvirket af alkohol og stoffer, havde truet med at tage katten, men aldrig kunne finde på at gøre det i virkeligheden.

»Tværtimod trøster jeg hende så meget, at hun stopper med at græde,« sagde han.

Det kunne kvinden ikke huske skulle være sket.

Til gengæld sagde hun i retten, at hun senere samme dag som anholdelsen havde set den 33-årige tæt ved hendes bopæl.

Derfor følte hun, at der ikke var noget, hun kunne gøre for at holde ham væk, så hun lavede et dokument over, hvem der skulle arve hendes ting.

Samme dag eller en af de følgende dage skulle den 33-årige ifølge anklageskriftet have udsat kvinden for voldtægt i form af andet seksuelt forhold end samleje.

Det forventes, at der bliver afsagt dom i sagen i slutningen af februar.