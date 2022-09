Lyt til artiklen

En 20-årig mand blev torsdag kendt skyldig i at have sendt en række bombetrusler til sin skole og domstolene i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev idømt en behandlingsdom ved Retten i Aarhus.

Han blev blandt andet dømt for flere tilfælde af trusler mod personer i offentlig tjeneste.

Tilbage i februar sendte manden mails til Retten i Aarhus med trusler om at 'springe dem i luften'.

Han meldte sig selv til politiet, hvorefter han blev anholdt og varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling. Derudover blev han dømt for besiddelse af hash og for at bruge en anden elevs login til skolens intranet uden tilladelse.



Behandlingsdommen lød på en ambulant psykiatrisk behandling med tilsyn af Kriminalforsorgen og med mulighed for indlæggelse.

Anklagerfuldmægtige, Henriette Laxy, udtaler til Østjyllands Politi, at hun er tilfreds med udfaldet i sagen.



»Det er en trist sag, som mange personer er blevet berørte af, og med baggrund i de psykiatriske undersøgelser af den 20-årige, er jeg tilfreds med, at han nu er blevet idømt behandling,« siger hun.