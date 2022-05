En voldsom trafikulykke sendte natten til onsdag en 20-årig mand i koma.

Med ham i bilen på Hjerlvej i Aalborg sad tre andre, der pådrog sig mindre alvorlige skader.

Efter at flere vidner snakkede med Nordjyllands Politi, tegnede der sig et billede af, at bilen var blevet påkørt af en anden bil.

Det førte til en anholdelse af en 37-årig mand, der i dag har været i grundlovsforhør.

Her blev det bestemt, at han skal varetægtsfængsles i fire uger.

Det fortæller Nordjyske Anklagere på Twitter. De skriver tilmed, at han sigtes for »at have bragt andre menneskers liv i fare ved med vilje at have kørt en bil af vejen, så en 20-årig mand nu ligger i kunstigt koma.«

Derudover skriver de, at han kærede fængslingen.

Ved politiets anholdelse af den 37-årige mand nægtede han sig skyldig.

»Der kan være tale om noget road rage,« sagde Kenneth Rodam, der er politikommissær ved Nordjyllands Politi, tidligere som mulig forklaring på hans kørsel.