En 41-årig brandmand omkom torsdag aften under sit arbejde med at slukke en markbrand, og fredag bliver han mindet af kollegaer landet over.

'En 41-årig brandmand blev torsdag aften dræbt under indsats ved Aarhus. På den baggrund flager landets beredskaber og brandstationer i dag på halv for at mindes deres afdøde kollega,' oplyser Danske Beredskaber i en pressemeddelelse.

Flere lokale beredskaber oplyser også på Twitter, at man har tænkt sig at flage på halv til ære for den afdøde brandmand.

Hvor brandværn fra Brand & Redning Sønderjylland idag flager på halvt, flages til ære og minde for den brandmand, som igår betalte den højeste pris under indsats med slukning af brand i Østjylland. Æret være hans minde.

Vore tanker går til de pårørende og kolleger. — BRSJ (@brsjdk) July 20, 2018 I respekt for den omkomne brandmandskollega, der i går blev dræbt under slukningsarbejde i Østjylland, har @TrekantBrand besluttet at flage på halv idag. — TrekantområdetsBrand (@TrekantBrand) July 20, 2018 I respekt for den omkomne brandmand fra Østjylland, som igår blev dræbt under slukningsarbejdet ved en større markbrand flager Beredskab Øst idag, fredag den 20. juli, på halv stang fra alle brandstationer. pic.twitter.com/sz2Ie95rNF — Beredskab Øst (@BeredskabOest) July 20, 2018

Brandmanden omkom under en tragisk ulykke torsdag, da han blev kørt over af en tank.

»Der er nogle kolleger i en tankvogn, der ikke ser ham og bakker hen over ham. Det er simpelthen så trist, som det kan være,« sagde Jørn Lindhardt, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, til B.T. torsdag.

I branchen er man enormt berørt over tabet af en kollega.

»Det er virkelig sjældent, at man mister en mand under denne type indsats, og alle er naturligvis dybt påvirket og i sorg over situationen,« sagde formand for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen, til B.T.