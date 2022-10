Lyt til artiklen

Politiet har fortsat gang i en massiv eftersøgning af den forsvundne kvinde og hende 11 måneder gamle baby ved Præstø Havn.

Og tirsdag ved middagstid har politiet igen sendt dykkere i vandet, mens flere betjente går rundt med sporhunde.

Det viser billeder fra stedet.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi, men det har endnu ikke været muligt.

Til sn.dk fortæller efterforskningsleder Rune Nilsson, at man håber, de snart dukker op.

»Men vi frygter, at der er sket dem noget,« fortæller han til mediet.

Kvinden og den 11 måneder baby er blevet efterlyst, efter at politiet i sidste uge fandt en død mand på Svanevej i Præstø. Kvinden har ifølge politiet ikke noget at gøre med mandens dødsfald.

Politiet har endnu ikke ønsket at kommentere, hvorvidt politiet mener, at den afdøde mand skulle have noget med kvindens og barnets forsvinden at gøre.

I forbindelse med efterforskningen har politiet også efterlyst folks observationer på en sølvgrå Skoda Superb Stationscar årgang 2020, der er i politiets varetægt.