Retslægen fandt over 60 tegn på vold på den 29-årige mands krop.

Få timer tidligere havde han midt om natten sneget sig ind i et tilfældigt hus i Gentofte.

Listetyven var beruset og skulle også tisse.

Men uheldigvis viste der sig, at der befandt sig sammenlagt otte sovende personer i det store hus, hvor han kom ind via en havedør, der stod på klem.

Og da han som det første åbnede døren til et værelse på 2. sal, tog begivenhederne hurtigt fart.

Her lå en stor teenagepige og sov. Hun forklarede senere i retten, at listetyven pludselig stod foran hende med bukserne trukket ned og sit lem i hånden.

Han holdt hende med den ene hånd nede i sengen, mens han med den anden hånd forsøgte at få hende til at berøre hans lem.

Den unge kvinde begyndte at skrige, og det samme gjorde hendes søster i sengen ved siden af, som også blev vækket.

Gerningsmanden stak af, men søstrenes skrig havde tilkaldt blandt andet to brødre og en tredje mand, der også sov i huset.

De hørte kort forklaringen om den fremmede mand i huset, og fik kort efter øje på ham på en vej lige i nærheden. Her indhentede de ham, fik ham væltet omkuld og begyndte ifølge den 29-årige en voldelig afstraffelse af ham med slag og spark.

»Det er dig.«

»Du har prøvet at voldtage vores søster,« lød det ifølge den 29-årige blandt andet fra de tre mænd undervejs.

Den ene af dem, der normalt arbejder på et hospital, erkendte i retten, at han havde mistet besindelsen i situationen.

Da Retten i Lyngby for nylig skulle afsige dom i sagen, som fandt sted for et år siden, blev den 29-årige listetyv idømt en tillægsstraf på 60 dages fængsel. Blandt andet fordi han ved anholdelsen også var i besiddelse af godt 190 gram hash.

Derimod blev han frifundet for blufærdighedskrænkelse af den sovende kvinde, fordi retten ikke fandt forholdet tilstrækkeligt bevidst.

De tre mænd i alderen 24-33 år, der fik stoppet listetyven og foretaget en hårdhændet, civil anholdelse af ham, blev fundet skyldige i grov vold ved i forening at have sparket, trampet og slået ham adskillige gange i hovedet og på kroppen, imens han blev holdt fast på asfalten.

Retten fandt det formildende, at de havde været oprørte, men udmålte alligevel en straf til hver af de tre mænd på tre måneders fængsel, hvoraf de to måneder blev gjort betingede.