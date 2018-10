'Fyr søger stor hanhund eller lille pony'. 'Hanhund søges til kvinde'.

På trods af, at det nu er tre år siden, at det herhjemme blev forbudt at dyrke sex med dyr, kan man på en international hjemmeside, hvor brugere deler deres erfaringer med netop dyresex, finde en undergruppe, hvor danskere tilsyneladende både søger og udbyder hunde, heste og orner, som man kan have sex med.

Det bliver afsløret i programserien 'Jagten på sexkrænkerne', der onsdag aften klokken 21.00 har premiere på Kanal 5.

I samme ombæring kommer det frem, at ingen dog er blevet dømt for at have haft sex med dyr, siden det blev ulovligt tilbage i 2015.

Her kan du se en af chatbeskederne, som redaktionen bag programmet har modtaget af en af mændene på hjemmesiden.

I programmet forklarer politikommissær fra Østjyllands Politi Peter Bay Jensen, at årsagen blandt andet er, at det er svært at løfte bevisbyrden i den slags sager.

»For det kan være rimelig svært ud fra, at der sjældent er parter, der vil stille sig frem som forurettet. I det faktum, at man har sex med dyr uden egentlig at give skader på dyret, er det ret svært at finde nogle fysiske spor,« fortæller han.

I programmet, der har værten Sverre Quist i spidsen, forfølger man et tip om et internationalt site, hvor også danskere eftersøger dyresex.

På undersiden finder man ifølge programmet godt 700 opslag fra danske brugere, der går under navne som 'Doggiman' og 'FatBoy', som søger dyr at have sex med - eller udbyder dyr, som andre kan have sex med, mens de selv kigger på.

Her kan du se et screendump fra en skjult optagelse fra programmet.

Du kan se 'Jagten på sexkrænkerne' onsdag klokken 21:00 på Kanal 5.