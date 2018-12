Kvinde kunne ikke sige fra over for psykolog, der ville have seksuelle ydelser. Psykologen afviser anklagen.

En kvinde, der var i behandling for selvskadende adfærd og selvmordstanker, havde gennem flere måneder et seksuelt forhold til sin psykolog.

Det forklarer kvinden, da hun onsdag afgiver forklaring i sagen ved Retten i Aarhus.

Her er en 57-årig privatpraktiserende psykolog tiltalt for at have misbrugt sin stilling til at skaffe sig sex med kvinden.

Konsultationerne udviklede sig gradvist fra et knus til samleje og oralsex - hver gang på psykologens initiativ, forklarer kvinden.

Der var ingen vold involveret, men kvinden forklarer, at hun udviklede et afhængighedsforhold til psykologen.

- Jeg havde aldrig gjort det her, hvis jeg ikke var så pissebange for at miste ham. Han vidste, hvor pokkers afhængig jeg var af ham. Han vidste, jeg ville gøre alt for at blive holdt af, forklarer kvinden i retten.

Efter de seksuelle ydelser gav psykologen i starten kvinden et kram.

- Det var min belønning. Der følte jeg, at nogen holdt af mig, siger kvinden, der har haft problemer med angst over for mænd efter seksuelle overgreb i barndommen.

Kort før jul 2017 indfandt to betjente sig på hendes adresse. De var blevet sendt ud efter anmodning fra psykologen.

- Jeg fik at vide, at jeg ikke måtte forlade mit hus, og at min psykolog var på vej, forklarer kvinden.

Da psykologen mødte op, fortalte han ifølge kvinden, at han til enhver tid kunne få hende indlagt, hvis hun ikke gjorde, som han sagde.

Herefter tog forholdet ifølge kvinden en drejning, hvor psykologen skulle tiltales som "herre" og hun som "slave", der skulle i "lydighedstræning".

- Jeg måtte ikke se ham i øjnene. Jeg skulle lægge tøjet og kravle hen ad gulvet og knæle for hans fødder, forklarer kvinden.

Psykologen nægter sig skyldig i anklagen.

Han har erkendt at have sendt adskillige sms-beskeder med seksuelt indhold til kvinden.

Men det var udelukkende som led i et rollespil, der tjente et behandlingsmæssigt formål, har han forklaret.

Ved at konfrontere hende med nedværdigende og ydmygende udsagn på sms ville psykologen hjælpe kvinden til at lære at tackle sin frygt.

Den tiltalte har forklaret, at han anmodede politiet om at tage ud til kvinden, da han frygtede, hun ville gøre alvor af selvmordstankerne.

Psykolognævnet har som konsekvens af sagen midlertidigt frataget den tiltalte sin autorisation.

Hvis den tiltalte findes skyldig, risikerer han dels en frihedsstraf, dels frakendelse af retten til at praktisere som psykolog.

Retten ventes at afslutte sagen 8. februar.

/ritzau/