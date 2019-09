Der skal mere end domfældelse ved alle tre retsinstanser for at få den tidligere overlæge Svend Lings til at stoppe med at rådgive dødeligt syge mennesker med at begå selvmord.

Det konstaterer den 77-årige overlæge og tidligere leder af Arbejdsmedicinsk Klinik ved Odense Universitetshospital over for B.T., efter Svend Lings mandag eftermiddag ved Højesteret er blevet idømt 60 dages betinget fængsel for at have hjulpet terminalpatienter til at dø.

»Højesteret har talt, og så er det sådan, den danske lov skal forstås. Men det kan jeg ikke leve med,« siger han.

»Af medmenneskelighed over for de mange dødeligt syge, som hver dag kontakter mig for at få hjælp til at komme herfra, kan jeg ikke leve med den dom,« fastslår Svend Lings.

Højesterets dom er en stadfæstelse af Østre Landsrets dom fra januar.

Svend Lings er dømt for at have rådgivet til to selvmord samt et selvmordsforsøg.

For et år siden blev Svend Lings i første omgang idømt 40 dages betinget fængsel ved Retten i Svendborg.

Men den pensionerede overlæge agter altså på trods af, at han nu er dømt ved alle landets tre retsinstanser, at fortsætte med at rådgive terminalpatienter med at begå selvmord.

Hør Svend Lings fortælle om sin holdning til aktiv dødshjælp i videoen Vis mere

Hvis politiet igen vælger at gå ind i sagen og kan påvise, at han har gjort noget ulovligt også efter Højesterets afgørelse, kan det give ham en ny sag på halsen. Og den dom, han nu er blevet idømt, kan blive vekslet fra at være betinget til at blive ubetinget.

Altså, at Svend Lings så reelt skal ind og sidde bag tremmer i et fængsel.

Men den risiko tager han ganske roligt:

»Det, man kan gøre med mig, regner jeg ikke for noget i forhold til de dødeligt syge mennesker, der har det så dårligt, at de kun ønsker at få fred,« siger han.