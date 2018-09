Et ukendt stof er sendt med helikopter til nærmere analyse. En mand anholdt og fremstilles i grundlovsforhør.

Viborg. Et forsøg på selvmord har tirsdag ført til, at et boligområde i Viborg har været afspærret i timevis.

En mand havde indtaget et stof med ønske om at begå selvmord, og af sikkerhedsmæssige årsager blev området afspærret, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Politiaktionen blev iværksat, fordi politiet modtog en anmeldelse om, at en beboer på adressen i selvmordshensigt havde indtaget et endnu ukendt stof, som kan være giftigt ved indtagelse, hedder det i pressemeddelelsen.

- Af sikkerhedsmæssige hensyn er politiet i gang med at foretage tekniske undersøgelser, som skal fastslå, præcis hvilket stof der er tale om. De indsamlede prøver bliver fløjet med helikopter til nærmere analyse. Der er ikke fare for personer i området.

På trods af at der ikke er fare, holder politiet beboere væk af hensyn til arbejdet på stedet. Hvis man har et uopsætteligt ærinde inden for afspærringen, kan man blive fulgt ind og ud af politiet.

Det var det helt store mandskab, der tirsdag rykkede ud til privatadressen på Kirkebækvej i Viborg.

Ud over stort politiopbud har der også været brandbiler, en lægebil, en hundepatrulje og en teknikervogn på vejen, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Der blev også sat to gule og hvide plastiktelte op. Her desinficerede mandskab iført beskyttelsesdragter og gasmasker deres fodtøj, efter at have arbejdet i boligen.

Undersøgelserne betyder, at Kirkebækvej er afspærret mellem Vestervangvej og Indre Ringvej.

Manden, der bor i huset, er blevet anholdt og fremstilles onsdag i grundlovsforhør.

Han sigtes for at have overtrådt straffelovens paragraf 192 a, der omhandler at have besiddet, fremstillet eller anvendt eksempelvis særdeles farlige våben eller eksplosiver, der er egnet til at forvolde betydelig skade.

Politiet oplyser ikke, hvem der er kommet med anmeldelsen, som førte til den store aktion.

/ritzau/