Den seksårige dreng, der torsdag afgik ved døden, omkom på uheldig vis, da han fik en træstamme over sig.

Det oplyser Østjyllands Politi i deres døgnrapport for torsdag, hvor de kort uddyber uheldet.

Den seksårige dreng var ude at gå tur med sin familie i et skovområde på Vasevej i det nordvestlige Randers, da uheldet fandt sted.

Politiet skriver fredag, at drengen gik op på en stabel af træstammer, og på uheldig vis begyndte flere af træstammerne pludseligt at rulle.

Drengen blev klemt under en af træstammerne, og på trods af, at der hurtigt var redningsfolk til stede, stod drengens liv ikke til at redde. Han afgik ved døden omkring 14.20 torsdag eftermiddag.

Den ene af forældrene var til stede, da uheldet indtraf.

Politiet ønsker ikke at oplyse yderligere omkring ulykken af hensyn til de pårørende.

Begge forældre til den seksårige modtog krisehjælp efter ulykken.