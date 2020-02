En formodet børnelokker forsøgte mandag at lokke en seksårig dreng ind i sin bil ved at tilbyde ham en is. I samme område blev en 10-årig tilbudt en slikkepind.

En seksårig dreng blev mandag eftermiddag antastet af en formodet børnelokker ved Ramløse Skole. Det oplyser Nordsjællands Politi i et uddrag af døgnrapporten.

Klokken 14:15 var drengen på vej fra skolen til den nærliggende SFO, da en fremmed mand kontaktede ham.

Manden fortalte, at han var blevet sendt hen for at hente drengen.

»Manden havde en is i hånden, som han tilbød drengen, hvis drengen ville gå med manden hen til hans bil,« skriver politiet i uddraget.

Den seksårige havde dog lært, at man aldrig skal tale med fremmede, og han gjorde ifølge politiet det eneste rigtige:

»Han skyndte sig at løbe sin vej og finde en voksen, som han fortalte, hvad han havde oplevet,« skriver politiet.

Den fremmede mand beskrives som dansk af udseende, 23-30 år, 185-190 cm høj, almindelig af bygning med lyst, kort hår og overskæg. Han talte dansk og var iført cowboybukser og en langærmet trøje.

Det er kun 15 dage siden, at to piger på henholdsvis 14 og 10 år blev antastet af en børnelokker i præcis samme område.

Den 3. februar blev en 14-årig pige befølt på brysterne uden på sin jakke omkring kl. 17.31, da hun befandt sig på pladsen ved rådhuset i Frederiksværk.

Små to timer forinden havde Nordsjællands Politi modtaget en anmeldelse fra en mor, der fortalte, at hendes 10-årige datter var blevet antastet af en mand klokken 14.15.

Manden havde forsøgt at lokke den 10-årige med sig ved at tilbyde hende slikkepinde, men den 10-årige havde modsat sig og forladt stedet. Episoden med den 10-årige fandt sted på Frederiksværksvej mellem Ramløse Skole og Møllen Ramløse.