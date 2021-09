Seks unge mænd er blevet idømt fængselsstraffe for det, politiet kalder for 'ydmygelsesvold' ved en skole i det midtsjællandske.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

De seks unge mænd var en del af en en større gruppe unge. Politiet anslår dem til at være mellem 10 og 20 i antal.

Her forsøgte de at tvinge to unge til at tilkalde en tredje person, som de gerne ville have fat i.

De nægtede de to unge forurettede, som derefter blev truet med kniv og fik frørøvet ur og pung, oplyser politiet.

Den ene af de to forurettede fik også knust sine briller.

Hele sagen fandt sted ved Hvalsø Skole. Og politiet beskriver sagen som et 'groft overfald'.

Her skulle fire af de dømte også have begået 'grov vold' ved adskillige slag med både knyttet og flad hånd. De forurettede blev også sparket - herilandt med en pigesko til hovedet.

To af de tiltalte er også dømt for at tvinge de forurettede til at knæle og kysse deres sko, mens det hele blev filmet og delt på sociale medier.

En af de seks dømte blev samtidig også dømt for at true et kvindeligt vidne med at 'smadre hende', hvis hun fungerede som vidne i sagen.

Om straffene skriver politiet:

'To af de dømte på hhv 17 og 18 år fik hver et år og tre måneders fængsel. Anklagemyndigheden havde krævet den ene udvist af landet, men retten besluttede, at han skulle modtage en advarsel. To andre, begge 19 år, fik hver et års fængsel og de to sidste på hhv. 17 og 18 år fik hver seks måneders fængsel, hvoraf de to måneder blev gjort ubetinget.'

Senioranklager ved Midt- og Vestsjællands Politi, Pernille Fredin, er umiddelbart godt tilfreds med dommen.

»Dommen sender et klart signal om, at det er en hel uacceptabel adfærd. Truslerne og volden er i sig selv noget, som der bliver set meget strengt på, men ydmygelserne gør, at sagen er ekstra alvorlig, siger hun.

Fem af de dømte ved Retten i Roskilde ankede dommen. Den sidste udbad sig betænkningstid.

Opdateres ...