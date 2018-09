»Det går hen over min forstand, at man gør sådan noget.«

Sådan lyder det onsdag formiddag fra politikommissær Søren Andersen fra Almen Efterforskning under Københavns Vestegns Politi, efter seks unge mænd onsdag morgen er blevet anholdt under mistanke om at have stået bag et groft ​- og tilsyneladende helt umotiveret - overfald på Taastrup Station.

De seks mænd, der er i alderen mellem 16 og 20 år, mistænkes for at have overfaldet to mænd på perronen på stationen den 4. august klokken cirka 05:30 om morgenen.

Ifølge politiet pressede gerningsmændene de to mænd ned på togskinnerne, hvor volden fortsatte med slag og spark, ligesom 'de to forurettede blev udsat for skaller og trampet i hovedet'.



»Der er tale om et groft og umotiveret overfald på to personer, som kunne være endt helt galt, da en af de forurettede blev efterladt hjælpeløs på togskinnerne. Jeg er derfor meget tilfreds med, at det her til morgen er lykkedes at anholde de seks unge efter grundig efterforskning,« lød det fra politikommissær Søren Andersen fra Almen Efterforskning under Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse onsdag morgen.

Til B.T. forklarer han, at overfaldet efter politiets opfattelse var umotiveret.

»Det er uskyldige, det er gået ud over. Fuldstændig. Det er vores opfattelse af sagen. De har ikke gjort noget som helst, de her to mænd. Udover at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt,« siger Søren Andersen.

Han ønsker ikke at fortælle, om de seks anholdte er tidligere kendt af politiet, da man fra anklagemyndighedens side vil begære dørene lukkede, når de seks senere onsdag bliver fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup.

Udover de seks anholdte efterlyser Københavns Vestegns Politi yderligere to unge mænd, som man sætter i forbindelse med overfaldet.

»Vi har en anelse om, hvem de er, så man kunne håbe, de ville melde sig selv,« fortæller Søren Andersen.