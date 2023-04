Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mange knytter Bornholm med et besøg hos den lokale fiskerestaurant, gåture nær ekkodalen eller duften af Østersøens bølger.

Men når solen går ned og de fleste turister har forladt øen, er Bornholm også centrum for alvorlig kriminalitet.

Det var ifølge politiet i hvert fald tilfældet sidste efterår, hvor seks unge mænd i alderen 17 til 23 år planlagde og udførte et brutalt røveri mod en far, en søn og deres bekendte.

Et røveri, hvor fire ud af de seks nægter sig skyldige, mens de to sidste tiltaltes forsvarer ikke har nogen kommentar til, hvordan de forholder sig til sagen.

Kort før det angivelige røveri havde en far og søn anskaffet sig en pistolkasse med et våben, to tilhørende magasiner og rensegrej.

Efter aftale, tog de mod deres bekendte for at sælge indholdet af pistolkassen – men handlen endte angiveligt ikke som planlagt.

Ifølge sagens anklageskrift var det nemlig her, at seks unge mænd planlagt og i fællesskab skulle have opsøgt adressen, hvor våbenhandlen fandt sted – og afbrudt den på brutal vis.

Med maskeringer og macheter skulle de have mødt op på adressen, hvor én af de seks unge mænd ifølge politiet tog teten og truede den mand, der var i færd med at købe pistolkassen.

Men manden skulle ikke have holdt sig til truslen.

Derimod skulle han have slået manden flere gange i ansigtet og ført sin medbragte machete mod den forurettedes hals.

Imens blokerede de fem andre mænd angiveligt husets indgange, så ingen kunne slippe væk fra adressen.

Alt sammen med hensigt om at stjæle pistolkassen.

Og det formål lykkedes da ifølge politiet også.

Manden, der skulle have både slået og truet den forurettede, tog nemlig angiveligt pistolkassen og forsvandt fra stedet på sin knallert.

Sammen med én af de andre tiltalte kørte han ifølge politiet dernæst mod et skovområde ved Galløkken på Bornholm. Her skulle de to mænd have begravet den pistolkasse, de netop havde anskaffet sig på brutal vis.

Og selvom det ifølge sagens anklageskrift kun var én af de seks unge mænd, der både skulle have slået og taget sin machete i brug, er alle involverede i sagen tiltalt for røveri.

De to mænd, der skulle have begravet pistolkassen, er yderlige tiltalt for besiddelse af våben.

Faren, sønnen og den mand, der skulle købe pistolkassen, men angiveligt blev afbrudt, fik deres dom d. 17 februar.

Her modtog faren en fængselsstraf på to år og tre måneder, mens hans søn blev idømt to år og fire måneder. De blev begge dømt for at have været i besiddelse af våben under særligt skærpende omstændigheder.

Den bekendte ‘slap’ med ti måneder bag tremmer for besiddelse af våbnet, der ifølge politiet altså blev en kort affære.

Retssagen mod de seks unge mænd starter torsdag ved Retten på Bornholm.

B.T. følger sagen.

Lyt til B.T.s krimipodcast 'På fersk gerning' herunder eller der, hvor du normalt lytter til podcast: