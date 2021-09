Et sammenstød mellem to biler ved et populært street-food marked har sendt seks peroner på sygehuset.

Sammenstødet er sket på Rørvigvej rute 225 ud for Rørvig Streetfood.

Det oplyser Midt- Vestsjællands Politi til TV2 ØST.

I alt er seks personer bragt til Holbæk og Slagelse Sygehuse grundet smerter i nakken.

Ifølge politiet er der dog ikke tale om alvorlige skader.

Netop Rørvig Streetfood har tidligere været kritiseret for deres parkeringsforhold, blandt andet på grund af manglende oversigtsforhold.

Dog kan politiet ikke oplyse, om færdselsuheldet kan være i relation til forholdende.

Yderligere omstændigheder ved ulykken har politiet ikke mulighed for at komme ind på.