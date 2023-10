En bil med seks passagerer forulykkede natten til lørdag, og tre måtte køres på hospitalet for at blive behandlet.

Det skriver TV 2/Fyn om hændelsen, der skete i Nørre Broby.

Vagtchef Lars Thede oplyser til B.T., at ulykken skete, da en 17-årig medpassager greb fat i rattet og dermed overtog kontrollen med bilen.

Herefter forulykkede den.

Hvorfor den 17-årige greb fat i rattet, kan politiet dog ikke sige.

Men han bliver sigtet for i kådhed at forvolde fare for andres liv og førlighed. Desuden var han påvirket af alkohol, hvilket han også sigtes for.

Samme sigtelse kan den 18-årige, som sad i førersædet, også se frem til.

Ingen personer er kommet alvorligt til skade. Og de tre, som blev indlagt, er udskrevet igen.