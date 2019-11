Østjyllands Politi havde en bemærkelsesværdig travl J-dag, hvor de måtte sætte ind over for adskillige slagsmål rundt omkring i både Randers, Aarhus og Grenå.

I alt havde politikredsen lørdag morgen 12 anholdte, hvoraf størstedelen havde sovet rusen fra julebryggen ud i detentionen.

»Vores patruljevogne har virkelig været godt spændt for i nat. Det må man sige,« lyder det lørdag morgen fra Jes Frederiksen, vagtchef ved Østjyllands Politi.

Ifølge vagtchefen måtte Østjyllands betjente blandt andet kort før klokken fem rykke ud på grund af en yderst besynderlig adfærd fra seks personer i Kannikegade i Aarhus.

Her forsøgte gruppen at komme i slagsmål med adskillige tilfældige forbipasserende.

»De havde en voldelig adfærd, og de generede rigtig mange mennesker. De blev alle anholdt og er blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, hvilket medfører et bødekrav af en vis størrelse.« siger Jes Frederiksen, der ikke er synderligt imponeret over den form for opførsel.

»Det er selvfølgelig noget, vi i den grad skrider ind over for.

10 af de i alt 12 anholdte blev anholdt i Aarhus, mens de resterende to blev taget med på stationen fra Randers af.