Det burde vel egentlig være logik for burhøns, at det ikke er tilladt at standse sin bil på en vej, hvor der er standsningsforbud.

Alligevel var der en del personer, der tirsdag morgen havde svært ved at overholde standsningsforbuddet foran Åløkkeskolen i Odense. Og de personer må nu punge ud for deres forseelse.

Det skriver Fyns Politi på deres Facebook-side.

Politiets afdeling Operativ Færdsel aflagde tirsdag morgen Åløkkeskolen et visit. De havde nemlig fået oplyst. at det ikke ligefrem var alle, der var lige dygtige til at overholde loven ved skolen.

Og rigtigt nok. Seks gang måtte politiet hive bødeblokken op ad lommen.

'Det kan vi vidst godt gøre bedre,' skriver Fyns Politi på sin Facebook-side i den forbindelse.

Alt gik heldigvis ikke op i bøderegn og løftede pegefingre. For i tiden mellem bøderne blev udstedt var der tid til, at børnene fra skolen fik lov at prøve en politimotorcykel – det til stor glæde og begejstring for børnene.

'Pas på hinanden, og husk nu at overholde skiltningen,' afslutter Fyns Politi i opslaget.