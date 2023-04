Seks medarbejdere i Region Sjælland mistænkes for at have forsøgt at tilgå journal til 13-årig pige fra Sydvestsjælland i bortførelsessag.

Det oplyser regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen (S) til DR.

»Indtil videre drejer det sig om seks uberettigede opslag. Det er det, vi ved indtil nu. Vi undersøger alle opslag helt til bunds, og det er vigtigt at understrege, at der også er opslag i journalen, som er helt berettigede og nødvendige for de undersøgelser og den behandling, man har skullet lave,« siger Heino Knudsen til DR.

Han understreger samtidig, at han er »rystet« over adfærden, og kalder det »helt uacceptabelt«, hvis nogen af ren nysgerrighed har snaget i journalen.

Onsdag aften meddelte Region Hovedstaden i en pressemeddelelse, at flere medarbejdere var blevet hjemsendt efter at have kigget i en patientjournal tilhørende 13-årige Filippa.

»Vi har alle været dybt berørt over den her sag, men jeg blev virkelig både rystet og ulykkelig over, hvis der er nogle af vores medarbejdere, der ikke har kunnet styre deres nysgerrighed og har snaget i en journal, der ikke bare handler om et barn, men et barn, der har været udsat for en forfærdelig forbrydelse. Det er i mine øjne skærpende omstændigheder,« lød det fra Rigshospitalets direktør, Rasmus Møgelvang.

B.T. har torsdag morgen været i kontakt med Rigshospitalets presseafdeling, der fortæller, at det drejede sig om tre medarbejdere fra Rigshospitalet, der havde kigget på patientjournalen. De har dog alle besøgt journalen af faglige grunde, og derfor er de alle vendt tilbage til arbejdet igen.

Sagen er anmeldt til både Datatilsynet og Styrelsen for Patientklager, og regionerne er i dialog med politiet.

Den 13-årige pige forsvandt lørdag formiddag og blev fundet igen søndag på en bopæl i Korsør med en 32-årig mand, som politiet anholdt på stedet.

Han er nu sigtet for frihedsberøvelse og voldtægt af den 13-årige pige. Han erkender delvist sigtelsen og er blevet varetægtsfængslet frem til 11. maj.

Lyt til B.T.s podcast 'På fersk gerning', hvor kriminalredaktionens journalister gennemgår Filippa-sagen: