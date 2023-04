Fredag aften blev seks personer anholdt og sigtet for kvalificeret vold, efter en 20-årig mand blev udsat for et voldsomt overfald på Christiania.

Lørdag morgen er de allesammen igen på fri fod.

»De er blevet løsladt, fordi vi har vurderet, at der endnu ikke er nok til at holde på dem,« oplyser vagtchef hos Københavns Politi, Michael Andersen, til B.T.

Ifølge B.T.s oplysninger var ofret tilknyttet en hashbod, der kontrolleres af personer fra rockerklubben Hells Angels.

Det er dog uvist, om overfaldet var banderelateret, ligesom politiet ikke kan oplyse, om den 20-årige var et tilfældigt offer eller ej.

»Vi holder efterforskningen for os selv for nuværende,« oplyser vagtchefen.

Den 20-årige mand, der fredag blev udsat for vold og knivstik, er søndag fortsat alvorligt tilskadekommen.

Lyt til B.T.s krimipodcast 'På Fersk Gerning' her.