Seks unge mænd i alderen 20-29 år er blevet løsladt, men er fortsat sigtet for drab og drabsforsøg i forbindelse med et skyderi i Rungsted sidste år.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Tirsdag formiddag blev de seks mænd fremstilet i grundlovsforhør i Retten i Helsingør.

De blev anholdt mandag.

Politiet har haft de seks personer mistænkt for at være en del af drabet, der skete i april 2019.

Her endte to bandegrupperinger i et opgør i Rungsted, der endte med at koste en 20-årig mand livet.

Foruden de seks personer er yderligere to personer mistænkt i sagen.

De har siddet varetægtsfængslet siden kort efter episoden.