Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

To mænd blev tilbage i januar overfaldet og stukket med kniv på en parkeringsplads i Odense.

Onsdag blev seks mænd dømt i sagen.

De fik mellem to et halvt års og tre år et halvt års fængsel for det, der af retten blev takseret som et groft overfald.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

B.T. beskrev i januar, hvordan den store gruppe mænd efter politiets opfattelse havde planlagt overfaldet, som fandt sted bag banegården i Odense 13. januar.

Kort før klokken 23 overfaldt gruppen de to mænd, som både blev stukket med kniv og slået flere gange.

Overfaldet var et led i en konflikt mellem forskellige grupperinger, der på det tidspunkt plagede den fynske hovedstad.

Ofrene var en 20-årig mand og en 21-årig mand. Den ene af dem var på et tidspunkt i livsfare.

I retten blev gerningsmændene, som er mellem 20 og 25 år gamle, idømt straffe på mellem to et halvt år og tre et halvt års fængsel.

I alt er ni gerningsmænd blevet dømt i sagen.

Tre andre fik deres straf 28. oktober, da retten tog stilling til skyldsspørgsmålet for alle ni mænd.

De seks øvrige har nemlig alle dobbelt statsborgerskab, og derfor nedlagde anklageren påstand om, at de skulle fratages deres danske statsborgerskab og udvises, fordi overfaldet skete som led en bandekonflikt.

Men den påstand valgte Retten ikke at følge.

De tre mænd, der først blev dømt, fik mellem to et halvt år og fire et halvt års fængsel.

For alle ni dømte i sagen gælder det, at Retten idømt dem et opholdsforbud, således at de i en periode, som retten fastsætter, ikke må færdes eller opholde sig i Korsløkkeparken, Vollsmoseparken og Blangstedgård.

I praksis betyder det, at de dømte ikke kan færdes på Nyborgvej, hvor de plejer at holde til.