Politiet blev tilkaldt, da 20-25 mennesker søndag var samlet til et arrangement på et grønt område i Sorø.

Seks personer er søndag blevet sigtet for at bryde forsamlingsloftet ved et udendørs arrangement i Sorø.

Det fortæller vagtchef Michael Skræddergaard fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi søndag eftermiddag.

- Vi får en anmeldelse om en større forsamling, som fejrer en national helligdag på et grønt område i Sorø, siger han.

Vagtchefen kan ikke uddybe, hvilken højtid der er blevet fejret på udendørsarealerne på Midtsjælland.

- Der er 20-25 personer til stede, men de fleste forsvinder, så vi ikke får fat i dem, forklarer vagtchefen.

Derfor er det kun seks personer, der er blevet sigtet og kan se frem til en bøde for at bryde forsamlingsloftet.

Man må højst være fem personer samlet udendørs og indendørs - hvis der er tale om offentligt tilgængelige steder. På private adresser gælder samme antal, men her er der alene tale om en anbefaling.

Fra mandag hæves forsamlingsloftet dog, så man udendørs kan være op til ti personer samlet uden at komme på kant med loven.

Dette gælder ikke fritids- og idrætsaktiviteter, hvor forsamlingsloftet mandag hæves fra 25 til 50 personer.

/ritzau/