En sag om drabsforsøg i en konflikt mellem NNV og Brothas er fredag afgjort af byretten. De dømte anker.

Seks mænd er idømt mellem 10 og 16 års fængsel for drabsforsøg, der fandt sted i bandemiljøet i en konflikt mellem Brothas og NNV i september 2018.

Ifølge anklagemyndigheden har de dømte tilknytning til Brothas.

Dommen er faldet fredag i Københavns Byrets lokaler i Nicolai Eigtvedsgade efter en langvarig retssag, der blev udskudt undervejs på grund af corona.

Fire af de dømte i alderen 22-41 år er dømt for et drabsforsøg 25. september 2018 på Rentemestervej i København. Her blev der affyret mindst ti skud mod en bil. En mand blev ramt af skud i baghovedet, men overlevede.

De to andre mænd på 25 år er skyldige i et drabsforsøg, hvor der blev skudt 19. september 2018 på Nørrebro. Der blev skudt 22 gange, og offeret blev ramt i maven.

I alt er ti mænd dømt i sagen, men det er kun seks af dem, der er dømt for drabsforsøg. De andre anklager i sagen handler blandt andet om våben.

Der var i alt 14 tiltalte i sagen, men fire af dem blev helt frifundet. To af dem havde siddet varetægtsfængslet siden september 2018 og blev ved skyldkendelsen i december derfor løsladt efter mere end to års fængsling.

De dømte anker alle sammen, da de vil frifindes i landsretten. De er beskyttet af navneforbud, som retten valgte at opretholde til under ankesagen trods protester fra pressen.

Der var også rejst tiltale for tre andre drabsforsøg, men her blev alle frifundet.

