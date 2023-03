Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter en kort ordveksling indledte han jagten på den 22-årige, der forsvandt ind i SuperBrugsens lokaler. Og så tilkaldte den 16-årige forstærkning hos sine bandekammerater, der snart dukkede op ved dagligvarebutikken på Nørrebrogade i København.

Snart svævede den 22-årige mellem liv og død. Med 15 knivstik i kroppen blev han hastet til hospitalet. Det samme gjorde en helt tilfældig borger, der var kommet i klemme i bandekonflikten.

Det er i hvert fald politiets udlægning af, hvad der skete 27. januar på Nørrebro.

De seks mænd, der netop er blevet sigtet for at stå bag de to knivoverfald, som politiet betragter som drabsforsøg, nægter sig skyldig.

Læs også Forbudt bande i blodig konflikt: 20 episoder siden jul

Under grundlovsforhøret, som finder sted torsdag eftermiddag, er det kommet frem, at hændelsen ifølge politiet er blot ét af de mange sammenstød, der i starten af året var mellem to bander på Nørrebro.

På den ene side er den 16-årige og de medsigtede fra Loyal to Familia. Og på den anden er en gruppe med tilknytning til det Ydre Nørrebro og nordvestkvarteret.

I sigtelsen lyder det, at den 16-årige først spottede og jagtede den 22-årige hen til SuperBrugsen omkring klokken 18.35. Da de øvrige sigtede og andre endnu uidentificerede mistænkte ankom til adressen omtrent fem minutter senere, gik nogle ind i butikken for at lede, mens en enkelt holdt vagt ude foran, sådan at deres mål ikke kunne flygte.

Alt imens gemte den 22-årige sig i butikkens baglokale.

Efter først at have opgivet og forladt butikken, gik nogle af de sigtede ifølge politiet atter ind for at lede. Med sig havde de angiveligt mindst tre knive.

Klokken 18.50 fandt de den 22-årige, lyder det fra politiet, der mener, at formålet med det, der nu skete, var at dræbe.

15 gange blev den 22-årige stukket i kroppen. I brystet, nakken, ballen, underarmen og i låret. Blandt andet.

Skaderne var så omfattende, at hans hjerte stoppede med at slå, lyder det i sigtelsen.

Samtidig stod to af bandemedlemmerne og holdt vagt ude foran.

I kølvandet på det blodige overfald skulle en af de sigtede – en 19-årig – have angrebet en helt tilfældig borger i butikken. I hvert fald er det beskrevet i sigtelsen, at han satte borgerens liv i fare, da han med et enkelt knivstik i bugen skadede pågældendes lever og pulsårer.

Selve grundlovsforhøret foregår for lukkede døre, og det er derfor uvist, om de seks teenagere i alderen 16 til 20 år vil udtale sig i retten.

Mens fire af dem allerede sidder fængslet i andre sager, som ifølge politiet også har relation til bandemiljøet, blev de to resterende anholdt onsdag formiddag.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På Fersk Gerning' her eller dér, hvor du normalt lytter til podcast: