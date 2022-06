Lyt til artiklen

Seks personer blev sigtet – heraf blev fire anholdt – natten til lørdag i forbindelse med Folkemødet i Allinge.

Det oplyser Bornholms Politi til B.T.

Og det var en bred vift af lovovertrædelser, som betjentene på stedet i nat skulle håndtere i den bornholmske by, hvor mange tusinde er samlet til debatter og natlige fester.

Der var eksempelvis en person, der nægtede at oplyse sit navn og cpr-nummer, mens en anden modsatte sig anholdelse.

I den lidt mere alvorlige opførte en tredje person sig »utryghedsskabende«, da vedkommende blandt andet hoppede op bag på en brandbil.

En fjerde opførte sig »aggressivt«.

De anholdte er alle blevet løsladt igen.

Politiet skulle også håndtere mere harmløst – men måske lidt overdrevent fuldskab – i forbindelse med Folkemødet.

Fredag aften hjalp patruljer eksempelvis både en 20-årig mand og en 59-årig, efter at de var gået omkuld forskellige steder i byen. De blev hjulpet på benene og sendt videre.

Kommunikationsmedarbejder Karoline Keller siger til B.T., at niveauet for politiets travlhed overstiger en normal aften, men at det forhold til at der er 35.000 mennesker samlet i Allingeområdet ikke er tale om betydelig stigning.