Seks mænd er tiltalt for enten at have tilsluttet sig IS eller have finansieret terrororganisationen.

Seks mænd er tirsdag blevet anholdt på adresser i Aarhus og København i en sag om tilslutning til og finansiering af terrororganisationen Islamisk Stat (IS).

Det oplyser Østjyllands Politi.

Fem af de seks fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus tirsdag klokken 15. Her vil anklagemyndigheden anmode om dørlukning.

Politiaktionen skete i samarbejde mellem Østjyllands Politi, Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Københavns Politi.

/ritzau/