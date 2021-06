Nordjyllands Politi har i dag anholdt seks personer i en større politiaktion.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

De seks personer er under mistanke for at stå bag et alvorligt overfald på en taxachauffør i Aalborg 30. maj.

Nordjyllands Politi forventer at anholde endnu flere.

Politiaktionen begyndte i morges, hvor man ransagede i alt ni adresser i Aalborg-området. Og mellem 06:45 og 10:38 blev de seks personer anholdt.

De er alle mænd i alderen 18-32.

Taxachaufføren blev tildelt »både knytnæveslag og slag med køller eller bat, ligesom der blev begået groft hærværk mod taxien, der både fik sine dæk punkteret samt blev slået på med bat eller køller.«

Politikommissær Carsten Straszek forventer, at flere af de anholdte allerede i dag vil blive fremstillet i retten i Aalborg, sigtet for grov vold og hærværk.

»Det beror dog på en juridisk vurdering, hvor mange af de anholdte der bliver fremstillet i dag. Men vi opretholder sigtelsen mod alle de anholdte,« siger Carsten Straszek i pressemeddelelsen.