Seks personer er anholdt i en større terroraktion på tværs af landet.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politikredsen har tirsdag, i samarbejde med PET og Københavns Politi, gennemført en anholdelses- og ransagningsaktion på flere adresser i Aarhus-området og i København.

I forbindelse med aktionen er seks personer blevet anholdt, heraf fire i Aarhus-området og to i København. De anholdte er mænd i alderen 27 til 35 år.

To af de anholdte er sigtet for at have rejst ind i Syrien i 2014. Her skulle de ifølge politiet have ladet sig hverve af Islamisk Stat. Det drejer sig om en mand fra Aarhus på 29 år og en mand på 30 år fra København.

Den 29-årige er desuden sigtet for igen i foråret 2015 at have forsøgt at rejse ind i Syrien med henblik på atter at lade sig hverve til Islamisk Stat.

Fem af de anholdte, heriblandt den 29-årige mand fra Aarhus, er sigtet for at have medvirket til at finansiere terror.

Over en periode på fire år, fra 2013 til 2017, er den 29-årige sigtet for at have sendt penge til Islamisk Stat, mens han selv befandt sig i Aarhus.

I pressemeddelelsen skriver politiet, at det er deres vurdering, at han har brugt de fire øvrige sigtede i sagen som mellemmænd, der på hans opfordring har overført penge til personer med tilknytning til IS. De øvrige fire er alle sigtet for at have sendt penge til terrororganisationen IS.



Fem af de seks anholdte vil tirsdag eftermiddag kl. 15.00 blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus. Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre, og derfor ønsker politiet ikke at oplyse nærmere på¨nuværende tidspunkt, skriver de i pressemeddelelsen.