Søndag eftermiddag og aften er seks personer blevet anholdt og sigtet for frihedsberøvelse og vold mod en mand i tyverne.

Ifølge politiet har de forsøgt at afpresse offerets familie for et større pengebeløb.

Politiet modtog lørdag aften kort efter klokken blev 23.00 en anmeldelse om, at bevæbnede personer havde frihedsberøvet en mand i tyverne og kørt ham væk i en bil, skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Derfor indledte politiet en omfattende eftersøgningsaktion i flere områder på Sydsjælland på tværs af flere politikredse og i samarbejde med PET.

Manden blev fundet på en adresse i Glumsø-området ved 16-tiden, hvor han blev fundet »i live, men alvorligt kvæstet«.

»Jeg kan ikke frigive detaljer om sagen, men det var en stor lettelse, da vi efter et stort fælles politiarbejde og mange meget intense timer fik lokaliseret og befriet den frihedsberøvede mand,« siger leder af efterforskningen vicepolitiinspektør Rikke Thestrup ved Københavns Vestegns Politi.

I forbindelse med at offeret blev fundet, anholdt politiet to mænd, hvor to andre mænd er blevet anholdt i Næstved, den femte og sjette person blev anholdt i Haslev og Tappernøje.

De seks personer er mellem 29 og 60 år gamle.

De er foreløbigt sigtet for frihedsberøvelse, for grov vold og for at forsøge at afpresse familien til den offeret for et større pengebeløb eller for medvirken til det.

Politiet har ikke yderligere kommentarer til sagen.

De sigtede ventes fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup mandag.

