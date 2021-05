Seks personer er blevet anholdt under mistanke om organiseret smugling af hash til Sverige.

Det oplyser Københavns Politi.

Det sker som led af en større aktion, hvor de seks mænd i alderen 30 til 57 er blevet anholdt.

Både Københavns Vestegns Politi, Nordsjællands Politi og Særlig Efterforskning Øst har bidraget til aktionen.

De anholdte sigtes for smugling og medvirken til smugling af ikke under et ton hash.

»Aktionen i dag forløb som planlagt, og jeg er godt tilfreds med, at vi nu har fjernet et kriminelt netværk, der har forsynet det svenske marked med hash,« siger leder af Grænsecenter Øresund, politiinspektør Henrik Andersen.

Politiet oplyser videre, at efterforskningen har stået på i flere måneder.

Ni adresser i København og på Vestegnen har haft besøg af politiet til ransagning, og de anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen formiddag i Københavns Byret.

Grænsecenter Øresund er et samarbejde mellem dansk og svensk politi om Øresundsregionen.