23-årig mand er idømt seks års fængsel. Tidligere er han dømt for at have været med til at gemme terrorvåben.

Da Omar El-Hussein for fire år siden skød om sig ved Krudttønden i København og dræbte filmmanden Finn Nørgaard, skete det med en M95-automatriffel.

Det våben fik han to mænd til at gemme for sig, og en af dem - den 23-årige Liban Elmi - fik en dom på to et halvt års fængsel for det.

Men Liban Elmi nåede ikke at have meget tid som en fri mand. I stedet kan han nu se frem til endnu en årelang tur bag tremmer.

Tirsdag har Østre Landsret stadfæstet en våbendom på seks års fængsel fra Københavns Byret.

Tirsdag har Østre Landsret stadfæstet en våbendom på seks års fængsel fra Københavns Byret.

Denne gang er Liban Elmi dømt for at have gemt en Neuhausen-pistol i et trådhegn ved Mjølnerparken.

Det skete tilbage i oktober 2017, hvor banderne Brothas og LTF lå i krig. Og retten mener, at mandens forbrydelse var en del af den krig.

Ved dommen tirsdag stemte 14 medlemmer af nævningetinget for en straf på seks års fængsel. Tre stemte for seks et halvt års fængsel, mens en sidste mente, at forbrydelsen skulle takseres til syv års fængsel.

Dermed har Østre Landsret stadfæstet dommen til Elmi.

Landsretten har særligt lagt vægt på forbrydelsens karakter og grovhed. Derudover har det også haft indflydelse, at Liban Elmi hurtigt faldt tilbage til ny og ligeartet kriminalitet, lyder det.

Da Liban Elmi tilbage i 2016 blev dømt for at skjule Omar El-Husseins våben, var han også tiltalt for at medvirke til terror.

Anklagemyndigheden mente, at Elmi og tre andre mænd i timerne efter angrebet på kulturhuset Krudttønden var i så nær forbindelse med Omar El-Hussein, at de måtte vide, han planlagde et nyt angreb - nemlig det på synagogen i Krystalgade.

Men Elmi og de andre mænd blev frifundet for at have nogen andel i El-Husseins terror. Elmi og en anden mand blev til gengæld dømt for at skjule M95-riflen. Men uden at vide, hvad den var blevet brugt til.

/ritzau/