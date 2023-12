Det kunne lyde som optakten til endnu en film i »Alene Hjemme«-serien, men var pludselig ubehagelig virkelighed for en seks-årig dreng på østkysten i USA.

Da den uledsagede dreng i torsdags skulle flyve alene fra Philadelphia til sin bedstemor i Fort Myers i Florida, nåede kun hans bagage frem.

Den lille dreng var på foreløbig uforklarlig vis i stedet kommet med et andet - og forkert - fly, der landede i Orlanda.

Godt nok stadig i Florida, men omkring 250 kilometer væk fra den lufthavn i Fort Myers, som han efter planen skulle lande i.

Og derfor kunne hans ventende bedstemor til sin fortvivlelse ikke finde drengen.

»De sagde til mig, at han ikke var med, fordi han ikke nåede ombord. Så sagde jeg, at det kunne ikke passe, for jeg havde kvitteringen for hans check-in,« lyder det ifølge CBS News fra drengens bedstemor - Maria Ramos.

»Jeg løb ind i flyet og spurgte stewardessen, hvor mit barnebarn var, som blev overdraget hende i Philadelphia. Hendes svar var, at hun ikke havde noget barn med sig,« tilføjer bedstemoderen.

Kort efter ringede sønnen dog til sin bedstemor og kunne fortælle, at han var landet flere timer væk fra det planlagte bestemmelsessted i Fort Myers.

Det var første gang, at drengen skulle flyve alene.

Det seks-årige barn rejste med lavprisselskabet Spirit Airlines. Her kan man ikke umiddelbart forklare hændelsen, men har lovet at iværksætte en intern undersøgelse.

En talsmand for flyselskabet beklager hændelsen, men forsøger samtidig at tale hændelsen ned:

»Barnet var hele tiden under opsyn og i gode hænder hos en af vores medarbejdere, og så snart vi opdagede fejlen, gik vi øjeblikkeligt i gang med at få fat i familien og få dem genforenet.«

Den melding tilfredsstiller dog ikke den seks-årige drengs bedstemor:

»De skal ringe til mig og forklare, hvordan mit barnebarn kunne ende i Orlando. Hvordan kunne det ske? Tog de ham af flyet ? Lod stewardessen, som fik hans rejsepapirer af hans mor i Philadelphia, ham bare klare sig selv? Kom han af sig selv på det forkerte fly,« spørger bedstemoderen over for den lokale tv-station WINK-TV.

Uledsagede børn er også tidligere endt i forkerte lufthavne efter mislykkede flyrejser.

I 2019 kom en dreng fra USA fejlagtigt på et United Airlines-fly til Tyskland, da han efter planen skulle være fløjet til Sverige.

Og i 2009 kom to uledsagede piger på otte og ti år, der ikke havde forbindelse med hinanden, begge på forkerte fly hos selskabet Continental Express. Selskabet forklarede det efterfølgende med »misforståelser hos personalet«.

Og i dyreverdenen kom schæferhunden »Irgo« i 2018 ud på en uforudset lang tur, da den efter planen skulle flyve med sine ejere fra Oregon til Kansas i USA.

Da familien efter landingen ville hente deres schæferhund i lastcentralen, fik de i stedet udleveret en grand danois. Deres egen hund var ved en fejl blevet fløjet til Japan. Begge hunde endte dog til sidst hos deres rette ejere.