Den seks-årige franske dreng, der søndag blev skubbet ud fra 11. sals højde på Tate Modern museet i London, har fået en lang række alvorlige skader.

Efter drengen blev skubbet ud fra 11. sal på det berømte museum, der er et af Londons berømte seværdigheder, faldt han fem etager ned og landede på et tag.

Det engelske medie Daily Star skriver, at drengen som følge af faldet på godt 30 meter har fået blødninger i hjernen, brud på rygsøjlen og har brækket begge arme og ben.

Den seks-årige faldt ned fra 11. sal, mens han besøgte udkigsplatformen på Tate Modern museet med sin mor, da en 17-årig dreng af endnu uvisse årsager valgte at rive den seks-årige væk fra sin mor for dernæst at smide ham ud over rækværket på platformen.

Den seks-årige franske dreng blev efter faldet, fløjet til hospitalet med helikopter. Foto: DANIEL SORABJI

Den seks-årige blev efterfølgende fløjet med lægehelikopter til hospitalet, hvor han stadig er indlagt.

På trods af de mange skader, lyder meldingerne ifølge Daily Star på, at drengen ikke længere er i livsfare og at hans tilstand nu er stabil.

Den 17-årige dreng blev efterfølgende anholdt og sigtet for drabsforsøg.

Teenageren skal møde for retten Old Bailey i London på torsdag.