Østjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp til at få identificeret en mand, der onsdag begik røveri i REMA 1000 i Tranbjerg.

Det var onsdag klokken 10.17, at Østjyllands Politi fik en anmeldelse om et røveri i REMA 1000 på Kirketorvet i Tranbjerg.



Her var en mand få minutter forinden kommet ind i butikken og var gået direkte om bag ved den ene kasse, hvor han med en kniv havde truet kassemedarbejderen.

På den måde fik han mulighed for at åbne kassen og stjæle et bundt pengesedler, oplyser Østjyllands Politi.

Manden løb herefter fra stedet i nordlig retning.



Gerningsmanden beskrives som:

Dansk af udseende

20-25 år gammel

170-175 cm høj

Almindelig af kropsbygning

Lys i huden og brune øjne

Mørkt, kort hår

Havde kraftigt, mørkt skæg under hagen og på kinderne

Var iført en lysegrå jakke med mørkegrå ærmer, lysegrå sweatpants, muligvis af mærket Adidas og sorte træningssko med hvid sål. Han havde desuden en sort strikhue og et sort mundbind på

Han medbragte en jagtkniv