Ved du noget om sagen, så vil BT meget gerne høre fra dig på 1929@bt.dk eller på Facebook

Der har fredag formiddag været et knivstikkeri på VUC i Lyngby. Alle skolens elever bliver tilsyneladende tilbageholdt.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nordjællands Politi, som bekræfter, at de omkring klokken 10 fik en anmeldelse om, at der har været et knivstikkeri på skolen. En 17-årig dreng er angiveligt anholdt for at have stukket en to år ældre mand i låret.

Politiet lige nu er til stede på VUC i Lyngby, men har ikke yderligere oplysninger i sagen på nuværende tidspunkt.

Eleverne bliver angiveligt tilbageholdt og har ikke mulighed for at forlade skolen, medmindre de benytter bagudgangen.

»Der står hundrede elever, der ikke kan komme ud på parkeringspladsen, hvor bilerne holder. Der er total afspærret. Man kan ikke undgå at føle sig lidt som gidsel,« siger en kvindelig elev på skolen til Ekstra Bladet.

Hun oplyser desuden, at der en ambulance til stedet. Ofret er ikke i livsfare.

/ritzau/