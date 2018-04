Københavns Byret straffer ubådskaptajn Peter Madsen med fængsel på livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

I videoen øverst kan du høre dommer Anette Burkø læse Peter Madsens dom op

Efter 11 retsmøder i en af danmarkshistoriens mest omtalte drabssager faldt dommen i dag 25. april kl. 13 i Københavns Byret.

Fængsel på livstid er landets strengeste straf og betyder, at Madsen allertidligst vil kunne blive løsladt efter 12 års fængsel.

Langt de fleste afsonere af en livstidsdom tilbringer dog endnu længere tid bag tremmer, og enkelte dømte slipper aldrig ud.

Det sker kun meget sjældent, at drabssager med et enkelt offer udløser livstid. Men i dette tilfælde har retten vurderet Madsens handlinger som værende så ekstreme, at forbrydelsen må straffes hårdest muligt.

Under proceduren 23. april gjorde specialanklager Jakob Buch-Jepsen det klart, at han mente at Peter Madsen skulle spærres inde på ubestemt tid - enten ved fængsel på livstid eller forvaring.

Forsvarer Betina Hald Engmark forklarede, at hendes klient havde begået fejl og handlet "fuldstændig irrationelt". Men hun bad i sin procedure i Københavns Byret retten om at frifinde ubådskaptajn Peter Madsen for anklagerne om drab og seksuel mishandling og idømme ham fængsel i et halvt år for partering af liget.

Peter Madsen har siddet varetægtsfængslet siden den 12. august.

Peter Madsen var tiltalt for at have planlagt, at han under sejladsen 10. august i fjor ville mishandle og dræbe den svenske journalist Kim Wall.

Allerede samme dag ubåden Nautilus sank i Køge Bugt, blev Peter Madsen sigtet for at have dræbt Kim Wall. Den nu 47-årige ubåds- og raketbygger har flere gange siden da ændret forklaring, men han har hele tiden nægtet sig skyldig i seksuelt overgreb og drab,

Han har dog erkendt at have parteret Kim Walls lig.



Peter Madsen hævder, at Kim Wall døde af kulilteforgiftning ved 23-tiden 10. august, mens han selv var på ubådens dæk, og at han den efterfølgende morgen i en form for choktilstand parterede liget.

Men alt dette forkaster retten. Den enige domsmand finder det bevist, at Peter Madsen efter forudgående planlægning bandt, sexmishandlede og dræbte Kim Wall under turen i ubåden.

Retssagen mod Peter Madsen begyndte d. 8. marts 2018, og i dag 25. april faldt dommen.