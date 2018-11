B.T. kan nu afsløre videoen af en voldsepisode på Roskilde Katedralskole, hvor en elev bliver slået, sparket og trampet på.

Episoden har ført til, at skolen har bortvist 10 elever fra 1.G. Tidligere søndag kunne anonyme kilder fortælle til B.T., at der er tale om et fødselsdagsritual.

Ikke desto mindre anmeldte skolen det tirsdag til politiet efter at have set en videooptagelse af episoden på de sociale medier. Den video kan B.T. nu bringe. Se den omtalte video øverst i artiklen

Tidligere søndag kunne B.T. fortælle, at der var tale om et bizart fødselsdagsritual. Anonyme kilder fortæller til B.T., at de 10 elever sparkede, slog og trampede på personen i 16 sekunder, fordi eleven den dag fyldte 16 år.

I videoen kan man se, at eleven bliver lagt ned på ryggen i en gymnastiksal, hvorefter flere af eleverne med det samme begynder at både slå, sparke og trampe løs.

Enkelte slår eleven adskillige gange i ryggen, inden de så begynder at sparke, mens den pågældende elev til sidst forsøger at glide væk.

B.T. har været i kontakt med en af de bortviste drenge, der forklarer, at der var tale om en leg.

»Det hele er bare en leg og en tradition, som os drenge har kørende. Skolen har misforstået situationen, og eleven indvilgede selv i legen og vidste, hvad der skete,« siger eleven, der ønsker at være anonym, til B.T.

Kilden, hvis identitet er redaktionen bekendt, har ikke ønsket at svare på opfølgende spørgsmål.

B.T. kunne lørdag fortælle historien om, at rektor Claus Niller Nielsen i onsdags havde sendt en mail ud til elever og ansatte, hvor han oplyste, at 11 elever var sendt hjem efter en alvorlig voldsepisode, der var foregået på skolen fredag den 9. november.

Søndag har skolen så i en pressemeddelelse bekræftet, at 10 elever er hjemsendt, mens sagen undersøges af politiet. Det sker, efter skolen 14. og 15. november afholdt samtaler med de pågældende elever og deres forældre.

Her viste det sig, at en enkelt elev intet havde med episoden at gøre, og eleven kan derfor genoptage sin skolegang.

Efterfølgende har skolen udsendt høringsbreve med påtænkte sanktioner til de 10 elever. Sanktioner, der kan være midlertidig eller permanent bortvisning fra skolen.

Rektor Claus Niller Nielsen fortæller til B.T., at han ikke kan sige noget om selve sagen.

»Jeg kan ikke kommentere den konkrete sag, men jeg kan sige, at vi som skole tager afstand fra enhver form for vold eller anden krænkende adfærd.«

Han har tidligere bekræftet til B.T., at sagen er blevet politianmeldt, efter skolen blev opmærksom på videoen via de sociale medier.

B.T. har været i kontakt med Midt- og Vestsjællands Politi, der blot kan bekræfte, at de har modtaget en skriftlig anmeldelse og er ved at undersøge forholdene.