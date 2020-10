Vestegnens Politi har netop meddelt på Twitter, at den anholdte person er kørt væk fra stedet.

Det fremgår ligeledes at en video, som B.T. er i besiddelse af.

Videoen kan ses i toppen af denne artikel.

Ifølge B.T.s oplysninger skulle Peter Madsen tidligere i dag have truet sig ud af fængslet. Det forlyder, at han truede sig ud med en pistollignende genstand samt med trusler om, at han havde en bombe.

I samme ombæring skulle Peter Madsen ifølge B.T.s oplysninger have taget et gidsel.

Det er uvist, hvem gidslet er, og hvad gidslets tilstand er.

Peter Madsen blev umiddelbart efter anholdt af politiet. Vidner har forklaret, at han kørte i en hvid varevogn, da han blev stoppet.

I de efterfølgende timer sad Peter Madsen med ryggen op af et hegn med hænderne på ryggen, mens folk fra politiets aktionsstyrke lå og sigtede på ham. Det forlyder, at han skulle have truet politiet med, at han havde en bombe.

Opdateres...