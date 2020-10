Hvis man ikke vidste det, så havde man formentlig aldrig gættet det.

At manden i de blå bukser og den sorte jakke med en taske henslængt på ryggen, der vandrer på en vej i et industrikvarter i Albertslund, er en dømt morder, der netop er flygtet fra et af landets mest sikre fængsler.

Blot få minutter efter Peter Madsens flugt kom han nemlig gående hen ad gaden få hundrede meter fra Herstedvester Fængsel.

Det viser helt nye billeder, som B.T. er kommet i besiddelse af.

På kameraets tidskode kan man se, at klokken var 10.23.08, da Peter Madsen blev fanget på overvågningsbillederne.

Blot to minutter inden, klokken 10.21, var alarmen gået fra fængslet til Københavns Vestegns Politi.

Den berygtede morder Peter Madsen var flygtet fra det topsikrede fængsel, hvor han afsoner en livstidsdom for mordet på den svenske journalist Kim Wall.

På videoen kan man se, Peter Madsen komme gående ganske roligt i et tempo, der ikke giver mindelser om en fangeflugt.

Peter Madsen gående stille og roligt hen ad en vej få minutter efter, han var brudt ud af Herstedvester Fængsel tirsdag. Foto: Overvågningsvideo

Lige over et halvt minut senere, 10.23.47, kan man se en person i sort tøj, formentlig personale fra Kriminalforsorgen, komme løbende i retning efter Peter Madsen.

Cirka ti sekunder senere kommer endnu en person iklædt politiets og fængselsbetjentes velkendte lyseblå skjorte joggende efter.

I det efterfølgende halvandet minut kan man se en lang række personer komme løbende i adstadigt tempo i samme retning, som den drabsdømte ubådskaptajn forsvandt i få øjeblikke inden.

Fra pressemødet med Københavns Vestegns Politi tirsdag eftermiddag ved vi, at Peter Madsen blev tilbageholdt blot få minutter efter de nye billeder, hvor han kommer gående, blev optaget.

Inden politiet fik fat i Peter Madsen klokken 10.26, var han hoppet ind i en hvid varevogn.

Netop den varevogn blev tilbageholdt af politiet med trukkede våben.

Ikke længe efter var Peter Madsen i håndjern, mens politiet afventede bombeenheden, som skulle se nærmere på et bælte, der senere blev kaldt et 'sprængstofbælteattrap' af politiet.

Peter Madsen er nu sigtet efter straffelovens § 124 om flugt. Den kan give op til to års fængsel.